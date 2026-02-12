Zatrzymani dwaj lekarze oraz ich ,,pacjenci’’ odpowiedzą za nielegalny obrót produktami leczniczymi Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się rozprowadzaniem leków na terenie całej Polski. W proceder zaangażowanych było 17 osób w tym dwaj lekarze rodzinni, pielęgniarz a także ich „pacjenci”. Łącznie w tej sprawie podejrzani usłyszeli 51 zarzutów karnych w tym narażenia na utratę życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Funkcjonariusze Zarządu w Kielcach CBZC prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz, szeroko zakrojone czynności operacyjno-śledcze w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej handlującej na terytorium Polski lekami, które w swoim składzie posiadały środki odurzające i psychotropowe.

Zgromadzony materiał dowodowy umożliwił identyfikację członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz osób zaangażowanych w rozprowadzanie leków na terenie całej Polski. W wyniku czynności procesowych, na terenie woj. świętokrzyskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego dokonano 20 przeszukań oraz zatrzymano 17 osób w tym 2 lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarza, którzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wystawiali recepty na rzecz członków wskazanej grupy przestępczej na produkty lecznicze, które były następnie dystrybuowane przez nich poza siecią aptek. Członkowie grupy w ten sposób wprowadzili do obrotu nie mniej niż 2 mln tabletek.

Dystrybucja leków oraz specjalnych e-recept na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, odbywała się z wykorzystaniem zaawansowanych metod szyfrowania urządzeń i komunikatorów. Sprawcy anonimizowali swoje działania w Internecie, co znacząco utrudniało ich wykrycie.

Prokurator ogłosił łącznie 51 zarzutów, obejmujących m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, liczne przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, udzielanie ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, posiadanie znacznych ilości tych substancji a także dwa zarzuty dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci jednej osoby.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec 14 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru policji, połączonego m.in. z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

W ramach wykonanych czynności zabezpieczono mienie w łącznej kwocie ponad 3 mln zł. w tym również w kryptowalutach. Czynności operacyjno-śledcze są kontynuowane i zmierzają do ustalenia oraz zatrzymania kolejnych osób mogących mieć związek z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej.