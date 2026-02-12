Zatrzymani dwaj lekarze oraz ich ,,pacjenci’’ odpowiedzą za nielegalny obrót produktami leczniczymi
Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się rozprowadzaniem leków na terenie całej Polski. W proceder zaangażowanych było 17 osób w tym dwaj lekarze rodzinni, pielęgniarz a także ich „pacjenci”. Łącznie w tej sprawie podejrzani usłyszeli 51 zarzutów karnych w tym narażenia na utratę życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
Funkcjonariusze Zarządu w Kielcach CBZC prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach Samodzielnego Działu ds. Informatyzacji i Analiz, szeroko zakrojone czynności operacyjno-śledcze w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej handlującej na terytorium Polski lekami, które w swoim składzie posiadały środki odurzające i psychotropowe.
Zgromadzony materiał dowodowy umożliwił identyfikację członków zorganizowanej grupy przestępczej oraz osób zaangażowanych w rozprowadzanie leków na terenie całej Polski. W wyniku czynności procesowych, na terenie woj. świętokrzyskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego dokonano 20 przeszukań oraz zatrzymano 17 osób w tym 2 lekarzy rodzinnych oraz pielęgniarza, którzy w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wystawiali recepty na rzecz członków wskazanej grupy przestępczej na produkty lecznicze, które były następnie dystrybuowane przez nich poza siecią aptek. Członkowie grupy w ten sposób wprowadzili do obrotu nie mniej niż 2 mln tabletek.
Dystrybucja leków oraz specjalnych e-recept na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, odbywała się z wykorzystaniem zaawansowanych metod szyfrowania urządzeń i komunikatorów. Sprawcy anonimizowali swoje działania w Internecie, co znacząco utrudniało ich wykrycie.
Prokurator ogłosił łącznie 51 zarzutów, obejmujących m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, liczne przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, udzielanie ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, posiadanie znacznych ilości tych substancji a także dwa zarzuty dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowanie śmierci jednej osoby.
Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Kielcach, Sąd Rejonowy w Kielcach zastosował wobec 14 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozoru policji, połączonego m.in. z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.
W ramach wykonanych czynności zabezpieczono mienie w łącznej kwocie ponad 3 mln zł. w tym również w kryptowalutach. Czynności operacyjno-śledcze są kontynuowane i zmierzają do ustalenia oraz zatrzymania kolejnych osób mogących mieć związek z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej.