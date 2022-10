CBZC zatrzymało 5 osób trudniących się dystrybucją w Internecie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci Data publikacji 03.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za dystrybucję w Internecie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. W ramach czynności realizowanych na terenie 5 województw zabezpieczono ponad 100 urządzeń elektronicznych oraz nośników danych, na których ujawniono ponad 50 tys. plików zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich.

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach skoordynowanych działań zatrzymali 5 mężczyzn, którzy trudnili się rozpowszechnianiem za pośrednictwem Internetu filmów i zdjęć, przedstawiających treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Śledztwo prowadzi Wydział w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, gdzie podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw posiadania i rozpowszechniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Wobec wszystkich zatrzymanych Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Funkcjonariusze od kilku miesięcy analizowali nielegalną działalność mężczyzn, którzy za pośrednictwem oprogramowania umożliwiającego bezpośrednią wymianę plików w Internecie, rozpowszechniali nagrania zawierające nielegalne treści pornograficzne.

Zatrzymane osoby to mieszkańcy Piaseczna, Katowic, Gdyni, Gorzowa Wlkp. oraz Mielca w wieku od 32 do 61 lat. W trakcie czynności zabezpieczono sprzęt komputerowy, urządzenia i nośniki pamięci będące własnością podejrzanych, a także środki pieniężne, które będą podlegały zajęciu. Analiza zebranego materiału dowodowego jednoznacznie potwierdziła ustalenia śledztwa oraz dała podstawę do zastosowania środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania.

Badania z zakresu informatyki śledczej przeprowadzone przez funkcjonariuszy wskazały, że podejrzani maskowali przestępczy proceder, poprzez zacieranie śladów przestępstw przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania. Wiedza, doświadczenie oraz użycie specjalnego oprogramowania będącego w dyspozycji funkcjonariuszy umożliwiło odzyskanie tych danych i zebranie materiału dowodowego.

Przestępstwo zarzucone podejrzanym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 12. Śledczy ustalają tożsamość pozostałych osób uczestniczących w procederze. Nie wykluczają kolejnych zatrzymań.