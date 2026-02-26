Koniec działalności kantorów kryptowalutowych – rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej piorącej pieniądze z licznych oszustw Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z masowych oszustw finansowych, w tym oszustw phishingowych, z wykorzystaniem kodu BLIK, a także z działalności tzw. „call center”. Podczas prowadzonych działań na terenie 6 województw zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57 lat. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, udział brali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej o strukturze międzynarodowej, która stworzyła rozbudowaną sieć kantorów kryptowalut funkcjonujących na terytorium Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Ta sprawa koordynowana była przez Departament ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej.

Ustalenia wskazują, że sieć ta stanowi element wyspecjalizowanego systemu prania pieniędzy, wykorzystywanego do legalizacji środków pochodzących z masowych oszustw finansowych, w tym oszustw phishingowych, z wykorzystaniem kodu BLIK, a także z działalności tzw. „call center”.

W ubiegłym tygodniu odbyła się realizacja, w trakcie której na terenie 6 województw (wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie i pomorskie) zatrzymano 13 osób w wieku od 23 do 57. Przeprowadzono blisko 40 przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych, prowadzenia działalności gospodarczej lub biur rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe wskazanych podmiotów.

W sprawie ogłoszono łącznie 31 zarzutów karnych, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, a także zarzuty karne z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z art. 65 kodeksu karnego tj. sprawcy uczynili sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu i działali w zorganizowanej grupie przestępczej.

Ujawniona została infrastruktura finansowa, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut w tym Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron. W trakcie realizacji zabezpieczono gotówkę w łącznej ilości ponad 2,6 mln zł.

Dodatkowo zabezpieczono sprzęt w ilości: 62 telefony komórkowe, 42 laptopy, 82 karty płatnicze.

W stosunku do 10 zatrzymanych postanowieniem sądu został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.