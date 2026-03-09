Zmiana na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Data publikacji 09.03.2026 Powrót Drukuj Dzisiaj w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków służbowych Komendanta Biura, nadinsp. Adama Cieślaka oraz wprowadzenia nowego Komendanta mł. insp. Wojciecha Olszowego. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka, który odebrał meldunki o zdaniu i objęciu obowiązków służbowych na stanowisku komendanta. W uroczystej zbiórce uczestniczyło kierownictwo Biura, naczelnicy komórek terenowych i centrali, funkcjonariusze i pracownicy cywilni.

W podniosłej atmosferze zgodnie z policyjnym ceremoniałem odbyła się dzisiaj uroczystość, zdania obowiązków służbowych przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinsp. Adama Cieślaka i objęcia obowiązków przez nowego komendanta mł. insp. Wojciecha Olszowego.

Nadinsp. Adam Cieślak 1 listopada 2021 roku został pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych związanych z planowanym utworzeniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, a 1 maja 2022 roku został pierwszym Komendantem CBZC. Od początku Komendant Cieślak tworzył struktury nowej jednostki, budował kadry poprzez odpowiedni dobór zaangażowanych i doświadczonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Przez ponad 4 lata funkcjonowania CBZC zrealizował wizję sprawnego, nowoczesnego i skutecznego Biura walczącego z najpoważniejszymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka podziękował nadinsp. Adamowi Cieślakowi w imieniu kierownictwa polskiej Policji, za pełnienie funkcji na stanowisku Komendanta CBZC i za wszystko, co uczynił dla Policji. Podziękował za profesjonalizm, oddanie i zaangażowanie przy realizacji zadań. Wyraził najwyższe uznanie za realizację niełatwego zadania, czyli zbudowania CBZC. Nowemu Komendantowi pogratulował powierzenia obowiązków i życzył sukcesów na nowym stanowisku, a także policyjnego szczęścia.

W swoim przemówieniu nadinsp. Adam Cieślak przypomniał początki Biura, to jak ono się tworzyło i jak dołączali kolejni funkcjonariusze i pracownicy cywilni. Komendant Cieślak przekazał ogromne podziękowania za wkład dla wszystkich osób, które przez ponad 4 lata współpracowały, wspierając się wzajemnie przy tworzeniu nowoczesnej jednostki do walki z cyberprzestępstwami.

Decyzją Komendanta Głównego Policji z dniem 10 marca b.r. obowiązki na stanowisku Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zostały powierzone mł. insp. Wojciechowi Olszowemu. W 2022 roku ukończył On na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, studia podyplomowe w zakresie cyberbezpieczeństwa. Od lutego 2026 roku mł. insp. Wojciech Olszowy pełni służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Wcześniej związany był z Centralnym Biurem Śledczym Policji, ostatnio na stanowiskach kierowniczych, w tym Zastępcy Komendanta CBŚP.

Obejmujący stanowisko Komendanta CBZC mł. insp. Wojciech Olszowy, w swoich słowach nakreślił rys historyczny komórek, które w Polskiej Policji zajmowały się zwalczaniem cyberprzestępczości, by przyjąć obecną formę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mł. insp. Wojciech Olszowy wyraził uznanie za postęp, jaki dokonał się przez te mijające lata. Zapewnił o podjęciu działań, aby proces rozwoju walki z cyberprzestępczością trwał mimo zmian czasów, osób i nazw.

„Dorobek i wysiłek włożony w budowę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości stanowi dziś solidny fundament dla jego dalszego rozwoju. Naszą siłą jest gotowość do działania, ciągłego doskonalenia i odważnego reagowania na zmieniające się zagrożenia w cyberprzestrzeni. Obejmując to stanowisko zobowiązuję się realizować powierzone mi zadania w oparciu o wartości, które od zawsze definiują służbę w Policji – honor, odpowiedzialność i wzajemny szacunek – dbając jednocześnie o każdego funkcjonariusza i pracownika tej formacji.” - powiedział mł. insp. Wojciech Olszowy, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W uroczystości udział wzięli ponadto zastępcy komendanta CBZC, naczelnicy zarządów i komórek Biura, policjantki, policjanci i pracownicy cywilni Biura.

Nowemu Komendantowi życzymy siły i wytrwałości w kontynuowaniu powierzonego zadania na tym stanowisku.

Panie Generale, służba i praca w CBZC - jednostce, którą Pan kierował, była dla nas wszystkich wielkim zaszczytem i honorem!

Dziękujemy za wszystko!