WAŻNY KOMUNIKAT Data publikacji 18.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości informuje o przeprowadzeniu kampanii informacyjnej, która polega na rozsyłaniu wiadomości sms oraz wiadomości e-mail w celu ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwami o których mowa poniżej.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi śledztwo l.dz. Z-VIII-3/22, RSD-10/22, sygn. akt 3017-2.Ds.1.2022 m.in. przeciwko ustalonym i dotychczas nieustalonym osobom, które w okresie od 8 grudnia 2021 roku do 13 stycznia 2022 roku w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju, brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu polegających na wpływaniu bez upoważnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na automatyczne przetwarzanie, zmianę oraz zapis danych teleinformatycznych w bankowości elektronicznej, i dokonywania w ten sposób modyfikacji sposobu autoryzacji dostępu do rachunków bankowych, których posiadacze byli doprowadzani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę środków pieniężnych, z tych kont, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk i inne.

Postępowanie przygotowawcze obejmuje rozesłane w okresie od 09.12.2021r. do 13.01.2022r., za pośrednictwem telefonów komórkowych, wiadomości o treści:

a) przesyłane w dniu 09.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://4.fo/inpost-IQ..........”,

b) przesłane w okresie od 13.12.2021 do 14.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://in.sv/inpost-SG..........”,

c) przesłane w dniu 14.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://4.fo/lnpost-ds..........”,

d) przesłane w dniu 18.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://link.sv/inpost-xi..........”,

e) przesłane w dniu 19.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://yt.sv/lnpost-ny..........”,

f) przesłane w dniu 21.12.2021

• „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://do.sv/lnpost-fj..........”,

• „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://rt.sv/lnpost-sK..........”,

g) przesłane w dniu 22.12.2021

„PGE: Na dzień 25.05 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie należności 3.46 zł Zapłać teraz na: https://cli.co/platnosc-pge-jk..........",

h) przesłane w okresie od 22.12.2021 do 25.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://sa.sv/lnpost-mZ..........”,

i) przesłane w okresie od 25.12.2021 do 26.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://cli.co/lnpost-yP..........”,

j) przesłane w dniu 26.12.2021

„"PGE: Na dzień 27.12 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie należności 4,27 zl; https://to.sv/Pge-naleznosc-ds.........."”,

k) przesłane w okresie od 26.12.2021 do 27.12.2021

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://to.sv/lnpost-fQ..........”,

l) przesłane w dniu 06.01.2022

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://to.sv/lnpost-22..........”,

m) przesłane w okresie od 06.01.2022 do 07.01.2022

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://go.sv/lnpost-ja..........”,

n) przesłane w okresie od 08.01.2022 do 10.01.2022

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://wa.sv/lnpost-32..........”,

o) przesłane w dniu 10.01.2022

• „Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://rt.sv/lnpost-fj..........”,

• „"Na dzień 10.01 zaplanowano odłączenie energii elektrycznej! Prosimy o uregulowanie należności https://to.sv/pge-n3.........."”,

p) przesłane w okresie od 11.01.2022 do 13.01.2022

„Twoja paczka została wstrzymana z tytułu niedopłaty 4,27 PLN Przepraszamy za utrudnienia. Prosimy uregulować należność: https://sa.sv/lnpost-od..........”.

W celu ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych, została przeprowadzona kampania informacyjna polegająca na rozesłaniu wiadomości SMS z numeru 48 669 979 971 oraz wiadomości e-mail z adresu pp.krakow@cbzc.org do osób zidentyfikowanych jako osoby, które otrzymały SMS z w/w treściami.

Osoby, które otrzymały przedmiotowe wiadomości proszone są o kontakt z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Zarząd w Krakowie, tel. (47 8356551) w godzinach 8:00-14:00 lub poprzez pocztę elektroniczną e-mail: pp.krakow@cbzc.policja.gov.pl.

Pouczenie pokrzywdzonego