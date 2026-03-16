Policjanci CBZC rozbili grupę która wyłudziła ponad 2,6 mln złotych Data publikacji 16.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w wyniku prowadzonych działań pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali 9 członków grupy odpowiedzialnej za seryjne wyłudzenia odszkodowań. W toku śledztwa ustalono, że łączna wartość strat przekracza 2,6 mln złotych.

Funkcjonariusze Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sfinalizowali kluczowy etap działań wymierzonych w grupę, która w ostatnich 12 miesiącach wyłudzała odszkodowania. Spośród 9 zatrzymanych obywateli Polski na terenie województwa mazowieckiego, aż 4 podejrzanych było związanych zawodowo ze środowiskiem towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto udział w grupie miały osoby posiadające wykształcenie w obszarze IT, co wskazuje na szeroki przekrój kompetencji osób biorących udział w przestępczym procederze.



Metodyka zorganizowanej grupy przestępczej polegała na wykorzystaniu specyfiki automatycznych systemów likwidacji szkód. Zawieranie polis pomiędzy stronami odbywało się za pośrednictwem kanałów online, a osoby odpowiedzialne za wyłudzenia posługiwały się fikcyjnymi danymi osobowymi i adresowymi, a także oprogramowaniem umożliwiającym anonimizację podejmowanych czynności w internecie.



Skoordynowane działania w tym zgłaszanie poszczególnych spraw, a także sprawna obróbka szkód umożliwiały automatyczną akceptację, a w konsekwencji przelew środków.



Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 9 osobom tj. Art. 287 kk w zw. z Art. 286 kk. Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów.



Wobec 4 członków grupy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania natomiast pozostałe 5 osób pozostaje pod dozorem policji. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze dokonali zabezpieczenia majątkowego o wartości ponad miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy kontynuują analizę zabezpieczonych nośników danych.



