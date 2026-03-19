3 podejrzanych o ataki DDoS w rękach policjantów CBZC Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj W ubiegłym tygodniu policjanci Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 3 osoby podejrzane o wytwarzanie, odpłatne udostępnianie i sprzedaż programów komputerowych przeznaczonych do prowadzenia ataków DDoS. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje śledztwo w sprawie wytwarzania programów komputerowych przeznaczonych do przeprowadzania cyberataków, których funkcjonalność polegała na generowaniu nadmiernej liczby zapytań do wskazanych systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz sieci teleinformacyjnych, skutkujących zakłóceniem ich pracy, ograniczeniem dostępności świadczonych usług oraz czasowym paraliżem infrastruktury teleinformatycznej. Postępowanie prowadzone jest także w kierunku podejmowania czynności zmierzających do udaremnienia i znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych w związku z popełnionym przestępstwem.

W wyniku podjętych przez funkcjonariuszy Zarządu w Bydgoszczy CBZC czynności służbowych, ujawniono oraz zabezpieczono liczne urządzenia elektroniczne w postaci komputerów, telefonów i nośników danych wykorzystywanych w przestępczym procederze.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego zidentyfikowano głównego sprawcę, którym okazał się 26-letnie Kacper G. Mężczyzna usłyszał zarzut wytwarzania, modyfikowania, a następnie odpłatnego udostępniania czterech programów komputerowych przeznaczonych do ataków DDoS za pośrednictwem forów internetowych oraz internetowych komunikatorów społecznościowych. Mężczyzna z przestępczej działalności miał uzyskać korzyści finansowe w postaci kryptowalut o wartości ponad 670 tys. zł.

Wobec 26-latka, decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Pozostałe dwie osoby podejrzane zostały objęte dozorem policji, zakazem opuszczania kraju a także zastosowano zakaz opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

W sierpniu 2025 roku, w miejscowości Utrecht (Holandia), miało miejsce spotkanie robocze funkcjonariuszy z krajów uczestniczących w operacji PowerOFF, której celem jest walka z atakami typu DDoS. W trakcie przedmiotowego spotkania policjant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w imieniu całego Biura odebrał tzw. ryngraf, w zamian za ilość zatrzymanych administratorów z terenu kraju. Odznaczenie wręczył Elliott Peterson reprezentujący Departament Obrony USA, który odpowiada za całą operację. Dla naszego Biura to duże uznanie na arenie międzynarodowej.

Operacja PowerOFF to szeroko zakrojona, międzynarodowa akcja, która zainicjowana została w 2018 roku i została wymierzona w cyberprzestępców oferujących usługi ataków DDoS (Distributed Denial of Service). Jej celem jest zdemaskowanie i zablokowanie platform udostępniających narzędzia do przeprowadzania ataków, które powodują przeciążenie i niedostępność serwisów internetowych, a także zatrzymanie ich twórców i administratorów.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości od października 2022 roku biorą udział w tej międzynarodowej operacji.

