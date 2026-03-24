Fikcyjne oferty sprzedaży aut i oszustwa na pracownika banku - grupa przestępcza rozbita przez CBZC Data publikacji 24.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymali na terenie Poznania oraz Warszawy, 7 osób podejrzanych o udział w procederze prania pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju oszustw spoofingowych na tzw. pracownika banku oraz fikcyjnych ofert sprzedaży pojazdów publikowanych na portalach ogłoszeniowych. Do tej pory w sprawie zatrzymano łącznie 19 osób, z czego wobec 6 zastosowano tymczasowe aresztowanie. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu - 3 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Jak ustalili śledczy, grupa specjalizowała się w praniu pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju cyberprzestępstw, w tym oszustw spoofingowych „na pracownika banku” oraz fikcyjnych ofert sprzedaży pojazdów publikowanych na portalach ogłoszeniowych. Kierownictwo grupy organizowało cały proceder z wykorzystaniem szyfrowanych komunikatorów, gdzie ustalano warunki współpracy, podział ról oraz wysokość prowizji od transferowanych środków osób pokrzywdzonych.

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny oraz dokumentację potwierdzającą prowadzenie nielegalnej działalności. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzuty, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także jej zakładanie i kierowanie nią. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu zdecydował o zastosowaniu wobec dwóch podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Członkowie znajdujący się niżej w hierarchii zajmowali się wyszukiwaniem osób gotowych za wynagrodzeniem udostępnić swoje rachunki bankowe. Rekrutacja odbywała się głównie za pośrednictwem portali społecznościowych. Po uzyskaniu dostępu do konta jego dane trafiały do kierownictwa grupy. Następnie na rachunki te przelewane były środki pochodzące od pokrzywdzonych, które natychmiast wypłacano z bankomatów lub transferowano dalej. Część środków udało się odzyskać w wyniku współpracy CBZC i prokuratury z jednostkami sektora bankowego.

Część pieniędzy była także wpłacana na wskazane portfele kryptowalutowe za pośrednictwem bitomatów oraz kantorów. Każdy z uczestników procederu otrzymywał ustalony wcześniej procent od wypłaconej kwoty, z którego finansowano również wynagrodzenie dla osób udostępniających swoje rachunki.

Do tej pory w sprawie zatrzymano łącznie 19 osób, z czego wobec 6 zastosowano tymczasowe aresztowanie, a dotychczasowy celowy brak informacji w tym zakresie dotyczył przedsięwzięcia mającego na celu skuteczne zatrzymanie kierującego zorganizowaną grupą przestępczą.

Wśród zatrzymanych znajdują się obywatele państw byłego bloku wschodniego. Łączna kwota strat objętych zarzutami przekracza 500 tys. zł. jednak to jedynie wstępne ustalenia, a rzeczywista skala działalności grupy może być zdecydowanie większa i dotyczyć setek pokrzywdzonych osób.

Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności, przy czym kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.