Zatrzymany fałszerz i zabezpieczona linia produkująca podrabiane banknoty 500 zł Data publikacji 25.03.2026 Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu, Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Wydziału Kryminalnego KWP w Radomiu, oraz Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną KSP, zatrzymali 7 osób (jedna doprowadzona z Aresztu Śledczego), w tym 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzanych o podrabianie polskich pieniędzy a także produkcję narkotyków i pranie pieniędzy. W czynnościach udział brali m.in. eksperci z Narodowego Banku Polskiego i krajowy koordynator ds. fałszerstw pieniędzy Komendy Głównej Policji. Wobec 4 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo nadzorowane jest przez 1 Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wspólnie z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu pracowali nad rozbiciem grupy przestępczej produkującą fałszywe polskie banknoty. Pod koniec ubiegłego roku zabezpieczyli 76 fałszywych banknotów o nominale 500 zł. Nawiązano wtedy współpracę z Wydziałem Kryminalnym z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Wydziałem Kryminalnym KWP w Radomiu, oraz Wydziałem dw. z Przestępczością Ekonomiczną KSP, gdzie na terenie tych jednostek były wprowadzane do obrotu sfałszowane banknoty. Sprawę koordynowało Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji z krajowym koordynatorem ds. fałszerstw pieniędzy z tego Biura.

Po przeprowadzeniu wielu sprawdzeń, analiz i ustaleń, spersonalizowano mężczyznę, który miał zajmować się fałszowaniem polskich pieniędzy. Na terenie Sochaczewa przy wsparciu funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” zatrzymano fałszerza oraz jego żonę (obyw. Ukrainy), u których w mieszkaniu zabezpieczono według opinii biegłych z Narodowego Banku Polskiego, kompletną linię produkcyjną oraz wydruki z odbitkami banknotów o nominałach 100 i 200 zł. W wyniku oględzin zabezpieczonego sprzętu komputerowego ujawniono zdjęcia banknotów odpowiadających tym, które zostały wprowadzone do obrotu. Fałszerzem okazał się były funkcjonariusz służb ukraińskich, który jest samoukiem, posiada specjalistyczną wiedzą z zakresu IT i elektroniki.

We Wrocławiu zatrzymano wspólnika fałszerza, obywatela Rosji, który w przeszłości zajmował się produkcją narkotyków. W efekcie przeprowadzonego przeszukania zabezpieczono prekursory służące do produkcji metamfetaminy. Na terenie Katowic i Poznania zatrzymano osoby, które udostępniły rachunki bankowe pozostałym członkom rozpracowywanej grupy.

Podczas całości działań, w porozumieniu z Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu i w/w jednostkami na terenie Katowic, Poznania, Wrocławia i Sochaczewa, zatrzymano 7 osób, w tym 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej, przeprowadzono 4 przeszukania, zabezpieczono sprzęt elektroniczny, linię produkcyjną banknotów, oraz prekursory do produkcji metamfetaminy.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty karne udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i fałszowania pieniędzy. Wobec 4 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Przestępstwo podrabiania pieniędzy jest zbrodnią zagrożoną karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.