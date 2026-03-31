Fałszywe linki prowadziły do podstawionych stron banków – policjanci CBZC rozbili grupę oszustów Data publikacji 31.03.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 5 osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzanych o prowadzenie na masową skalę oszustw przy wykorzystaniu metod phishingowych. Sprawcy przesyłali pokrzywdzonym linki przekierowujące do fałszywych stron internetowych banków lub firm kurierskich a następnie po uzyskaniu danych dostępowych do rachunków bankowych wypłacali znajdujące się tam środki na inne konta. Wobec 3 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

Przestępczy proceder miał charakter zorganizowany i zakładał podział ról i zadań. W skład grupy wchodziły osoby kontaktujące się z pokrzywdzonymi, konstruujące i przesyłające fałszywe linki, werbujące słupów i zakładające rachunki bankowe, a także osoby wypłacające środki z podstawionych kont.

Podejrzani przesyłali pokrzywdzonym fałszywe linki, które prowadziły do łudząco podobnych stron banków i firm kurierskich. Wpisanie na takiej stronie danych logowania powodowało, że trafiały one do oszustów, którzy po ich przejęciu uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych. W kolejnym kroku znajdujące się na koncie środki były wypłacane na rachunki bankowe tzw. słupów.

Na wniosek prokuratora wobec 3 podejrzanych Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zabezpieczono znaczne ilości wykorzystywanych do popełniania przestępstw, nośników danych informatycznych oraz dokumentację bankową. Sprawa ma charakter rozwojowy nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci CBZC apelują o stosowanie wszędzie gdzie jest taka możliwość dwuskładnikowego logowania do konta, stosowanie minimum 14 znakowego hasła oraz ustawienie w swojej aplikacji bankowej, limitów wypłat z bankomatów czy płatności w Internecie. To znacząco podniesie poziom naszego cyberbezpieczeństwa.