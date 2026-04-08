Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC. Łącznie w śledztwie przedstawiono już 101 zarzutów karnych Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 13 osób, podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw typu BEC (business email compromise). To kolejna operacja wymierzona w grupę przestępczą podszywającą się pod podmioty gospodarcze z całego świata. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie.

Działania prowadzone były na terenie woj. mazowieckiego. Funkcjonariusze przeprowadzili 15 przeszukań podczas których zabezpieczyli sprzęt komputerowy w postaci telefonów i innych cyfrowych nośników pamięci a także ponad kilogram różnego rodzaju narkotyków: kokainy, marihuany, amfetaminy, mefedronu, klefedronu i pochodnych, extasy (MDMA).

3 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Działania policjantów odbyły się przy wsparciu funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Żołnierzy Zarządu II Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, funkcjonariuszy Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczo Patrolowego Komendy Stołecznej Policji wraz z psami służbowymi.

W śledztwie przedstawiono już 101 zarzutów karnych 37 podejrzanym, głównie to zarzuty prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wobec 19 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Zabezpieczono mienie o wartości ponad 860 tys. zł. oraz odzyskano mienie o wartości ponad 21 mln zł. w postaci środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także dwóch samochodów.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie.