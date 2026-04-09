Nowa siedziba Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Data publikacji 09.04.2026 Wczoraj w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65, miało miejsce uroczyste przekazanie, wyremontowanego budynku, w którym siedzibę będzie miał Zarząd w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Inwestycja realizowana była przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku a jej koszt wyniósł ponad 16 mln. zł. Symbolicznego przekazania klucza dokonali Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Kamil Borkowski i pełniący obowiązki Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Wojciech Olszowy.

Program inwestycji związany z remontem budynku przy ul. Warszawskiej 65 w Białymstoku rozpoczął się w październiku 2022 roku. Zakładał on przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W czerwcu 2024 roku została zawarta umowa na roboty budowlane, które zakończyły się pod koniec 2025 roku.

Po wyposażeniu budynku w sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny możliwe było jego uroczyste przekazanie funkcjonariuszom, którzy w tym miejscu będą realizowali zadania związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem przestępstw w sieci. Do dyspozycji policjantów będą najnowocześniejsze narzędzia w tym w pełni wyposażona sekcja informatyki śledczej.

W uroczystości przekazania klucza do wyremontowanego budynku udział wzięli pełniący obowiązki Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości mł. insp. Wojciech Olszowy wraz z zastępcami, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Kamil Borkowski z zastępcami, Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Łukasz Głowacki, naczelnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadzorujący proces remontu a także naczelnicy Zarządu w Białymstoku CBŚP i Wydziały BSWP w Białymstoku, oraz Prokurator Regionalny i Prokurator Okręgowy z Białegostoku.

Symbolicznego przekazania klucza Naczelnikowi Zarządu w Białymstoku CBZC, mł. insp. Tomaszowi Haraburdzie, dokonali nadinsp. Kamil Borkowski i mł. insp. Wojciech Olszowy.

Nowa siedziba Zarządu w Białymstoku, której powierzchnia użytkowa wynosi ponad 1660 m2 a kubatura 11 tys. m3, ponadto wiata samochodowo – rowerowa, zewnętrzny agregat prądotwórczy oraz miejsca parkingowe z możliwością ładowania aut elektrycznych.

XIX w. budynek z bogatą historią, od 1945 roku mieścił różne jednostki policji. Od teraz służbę w tym miejscu będą pełnić funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku CBZC. Aktualnie jest to 45 policjantów i 4 pracowników cywilnych a docelowo stan etatowy ma wynosić ponad 70.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki, przyszedł czas na zwiedzanie nowej siedziby. Przybyli na uroczystość goście, gratulowali tego nowoczesnego i spełniającego najwyższe standardy budynku, wyposażonego w rozwiązania systemowe IT.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości stale powiększa swoje struktury kadrowe i logistyczne. Otwarcie wyremontowanej siedziby Zarządu w Białymstoku jest kolejnym krokiem w walce z cyberprzestępczością.