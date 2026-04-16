Muły, wybieraki i fałszywi policjanci - CBZC zatrzymało grupę internetowych oszustów Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 7 osób podejrzanych o oszustwa internetowe. Przestępcy podszywali się pod pracowników banków oraz policjantów, aby wyłudzać kody do szybkich płatności. Łączne straty wynoszą ponad 230 tys. zł. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Zamościu.

Zatrzymani mieli różne role w całym procederze. Część z nich zakładała konta bankowe, inni wypłacali pieniądze z bankomatów, a jeszcze inni obsługiwali aplikacje bankowe w telefonach. Jak dotąd straty poszkodowanych przekroczyły 230 tys. zł. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt.

Jedną z ofiar była mieszkanka województwa lubelskiego, która straciła 24 tys. zł. Oszuści skontaktowali się z nią, udając pracownika banku, i w ten sposób wyłudzili kod BLIK. Aby uwiarygodnić swoje działania, korzystali z numerów telefonów zarejestrowanych na tzw. „słupy”, fałszywych dokumentów oraz podrobionych legitymacji policyjnych. Wykorzystywali też komunikatory internetowe, a nawet połączenia wideo, by wzbudzić zaufanie rozmówców.

Przestępcy używali specjalnie przygotowanych telefonów z aplikacjami bankowymi, które pozwalały im szybko przelewać pieniądze na kolejne konta. Do współpracy rekrutowali tzw. „muły finansowe” poprzez ogłoszenia o pracy publikowane w internecie. Osoby te udostępniały swoje rachunki bankowe, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji.

W praktyce wyglądało to tak, że pokrzywdzeni, przekonani, że chronią swoje oszczędności, wpłacali pieniądze na wskazane konto. Tymczasem środki były natychmiast wypłacane z bankomatów przez tzw. „wybieraków”, którzy zatrzymywali dla siebie niewielką część jako wynagrodzenie.

Zatrzymań dokonano podczas dwóch akcji przeprowadzonych w Warszawie i Katowicach. Zatrzymani to obywatele Ukrainy i jeden Białorusin, którzy odpowiadali m.in. za pozyskiwanie kont bankowych, wypłaty pieniędzy oraz obsługę techniczną całego procederu.

Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustw internetowych. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Obecnie w sprawie jest 5 pokrzywdzonych, a łączne straty wynoszą 232 tys. zł. Śledztwo jest w toku i możliwe są kolejne zatrzymania. Postępowanie to było prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Lubelskim, a aktualnie przedmiotowe śledztwo zostało przejęte do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu – Dział do spraw Cyberprzestępczości.