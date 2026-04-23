CBZC uderza w narkobiznes. Zatrzymano 27 osób Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 27 osób podejrzanych m.in. o wprowadzanie na terenie województwa opolskiego znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa zajmowała się dystrybucją marihuany oraz mefedronu, czerpiąc z tego procederu stałe korzyści majątkowe.

Policjanci Zarządu w Opolu CBZC, pod nadzorem I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu, prowadzą śledztwo dotyczące grupy osób, która za pośrednictwem szyfrowanych komunikatorów internetowych oferowała i sprzedawała narkotyki.

Od stycznia do kwietnia 2026 r. funkcjonariusze CBZC, przy wsparciu przewodników z psami służbowymi do wykrywania narkotyków z Aresztu Śledczego w Opolu, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Wrocławia, a także policjantów z KPP w Prudniku i Strzelcach Opolskich, przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego i lubelskiego. W ich wyniku zatrzymano łącznie 27 osób oraz przeszukano zajmowane przez nich mieszkania, pojazdy i inne miejsca mogące mieć związek z przestępczą działalnością.

W trakcie realizacji zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających w postaci ponad 5,5 kg marihuany, gotówkę oraz kompletny sprzęt służący do uprawy marihuany typu grow box. Śledczy ustalili, że członkowie grupy od maja 2025 r. wprowadzali do obrotu na terenie województwa opolskiego marihuanę oraz mefedron.

Zatrzymano 25 mężczyzn w wieku od 23 do 30 lat (w tym obywatela Ukrainy) oraz 2 kobiety. Wszyscy zostali doprowadzeni do I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Opolu, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, a także prowadzenia uprawy i wytworzenia znacznych ilości środków odurzających.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec dwóch – poręczenia majątkowe, natomiast wobec 9 osób prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Śledztwo ma charakter rozwojowy.