Ostrzeżenie dla osób pokrzywdzonych w sprawie ZondaCrypto
W związku z toczącym się śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, oznaczonym sygnaturą akt 2003-2.Ds.14.2026, apelujemy do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku działalności platformy ZondaCrypto, aby ostrożnie podchodziły do publikowanych w mediach społecznościowych materiałów wideo, w których oferowana jest pomoc przy zwrocie zablokowanych środków. To próby wtórnych oszustw!
Obserwujemy zmasowaną kampanię dezinformacyjną, której celem jest ponowne okradzenie osób już raz poszkodowanych. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy ZondaCrypto, publikując w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych portalach informacyjnych fałszywe komunikaty o rzekomej możliwości „natychmiastowego odzyskania utraconych środków”.
Oszuści masowo produkują filmy typu deepfake, w których wygenerowane wizerunki osób, ekspertów finansowych, są wykorzystywane do uwiarygodnienia kłamstwa. Wygenerowany cyfrowo głos i obraz, przekonują, że powstał sposób na odzyskanie kryptowalut z zablokowanych portfeli. Jedynym celem oszustów jest wyłudzenie kolejnych pieniędzy.
Sprawcy mogą podszywać się pod oficjalne instytucje państwowe, wysyłając wiadomości e-mail, a także za pomocą komunikatorów. Często operują oni fachową terminologią prawniczą i techniczną, aby wzbudzić zaufanie i stworzyć iluzję profesjonalizmu. W rzeczywistości żadna prokuratura ani jednostka policji nie kontaktuje się z obywatelami w celu wpłat na poczet odzyskiwania skradzionych środków.
Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w sprawie ZondaCrypto, skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury. Przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien:
- sporządzić zrzuty ekranu obrazów widocznych po zalogowaniu się na swoje konto w ZondaCrypto, w tym zrzuty wskazujące zawartość portfela (środki w kryptowalutach, środki FIAT) oraz dane dotyczące konta (login, powiązany adres e-mail),
- zabezpieczyć korespondencję e-mail prowadzoną z ZondaCrypto za możliwie najdłuższy okres, w szczególności nie usuwać jej ze skrzynki pocztowej,
- pozyskać historię transakcji prowadzonych w ZondaCrypto w całości – wygenerowanie stosownego pliku jest możliwe w ramach funkcjonalności strony internetowej ZondaCrypto,
- sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki ZondaCrypto, tak aby widoczny pozostawał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia, oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia,
- wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecano wypłaty z ZondaCrypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.