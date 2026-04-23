Ostrzeżenie dla osób pokrzywdzonych w sprawie ZondaCrypto Data publikacji 23.04.2026 Powrót Drukuj ​W związku z toczącym się śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, oznaczonym sygnaturą akt 2003-2.Ds.14.2026, apelujemy do wszystkich osób, które ucierpiały w wyniku działalności platformy ZondaCrypto, aby ostrożnie podchodziły do publikowanych w mediach społecznościowych materiałów wideo, w których oferowana jest pomoc przy zwrocie zablokowanych środków. To próby wtórnych oszustw!

Obserwujemy zmasowaną kampanię dezinformacyjną, której celem jest ponowne okradzenie osób już raz poszkodowanych. Przestępcy wykorzystują trudną sytuację finansową i emocjonalną poszkodowanych w wyniku działalności platformy ZondaCrypto, publikując w mediach społecznościowych, serwisach wideo oraz na spreparowanych portalach informacyjnych fałszywe komunikaty o rzekomej możliwości „natychmiastowego odzyskania utraconych środków”.

​Oszuści masowo produkują filmy typu deepfake, w których wygenerowane wizerunki osób, ekspertów finansowych, są wykorzystywane do uwiarygodnienia kłamstwa. Wygenerowany cyfrowo głos i obraz, przekonują, że powstał sposób na odzyskanie kryptowalut z zablokowanych portfeli. Jedynym celem oszustów jest wyłudzenie kolejnych pieniędzy.

Sprawcy mogą podszywać się pod oficjalne instytucje państwowe, wysyłając wiadomości e-mail, a także za pomocą komunikatorów. Często operują oni fachową terminologią prawniczą i techniczną, aby wzbudzić zaufanie i stworzyć iluzję profesjonalizmu. W rzeczywistości żadna prokuratura ani jednostka policji nie kontaktuje się z obywatelami w celu wpłat na poczet odzyskiwania skradzionych środków.

​Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w sprawie ZondaCrypto, skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury. Przed złożeniem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pokrzywdzony powinien: