Międzynarodowa akcja przeciwko sprzedaży fałszywych leków i suplementów. CBZC i KAS zatrzymały 3 osoby i przeszukały ponad 70 lokalizacji Data publikacji 14.05.2026 Powrót Drukuj W wyniku międzynarodowych, skoordynowanych działań Eurojustu i Europolu funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu uczestniczyli w rozbiciu grupy przestępczej, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu fałszywych suplementów i leków. Grupa działała na terenie całej Unii Europejskiej (UE) i poza nią. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 na terenie Polski.

Działalność grupy przestępczej polegała na sprzedaży rzekomo legalnych leków leczących poważne choroby. Jej działalność wygenerowała straty w wysokości 240 milionów euro. Skoordynowana akcja doprowadziła do zebrania wielu dowodów, zatrzymania niektórych głównych członków grupy i przejęcia dużych zapasów suplementów. Eurojust i Europol wspierały śledztwa od samego początku, zapewniając sprawną i skuteczną współpracę między 15 krajami.

12 maja br., w wyniku śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wspólnie z funkcjonariuszami KAS, przeszukali 73 miejsca na terenie Polski, m.in. w Warszawie i Krakowie. W ramach realizacji przeszukano także blisko 80 miejsc na terenie Europy, w których efekcie zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.

Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 na terenie Polski.

Polscy funkcjonariusze zabezpieczyli również znaczne ilości dokumentacji rachunkowej związanej z legalizacją produktów leczniczych na terenie kilkunastu państw i dokumentację związaną z legalizacją środków finansowych pochodzących z przestępstwa. Prokuratura wystąpiła o areszt wobec dwóch zatrzymanych na terenie Polski, a także o zabezpieczenie mienia w postaci hipoteki przymusowej na kwotę 8 mln zł. Dotychczas zabezpieczono mienie o wartości 3,5 mln zł.

Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa, grupa od 2019 r. współpracowała w profesjonalny i hierarchiczny sposób. Zakładano firmy, przez które sprzedawano suplementy i leki niedozwolone do sprzedaży. Sieć wirtualnych sprzedawców stworzyła setki stron internetowych i kont w mediach społecznościowych. Przestępcy często używali nazwisk i wizerunków znanych osób oraz fałszywych lekarzy, by wprowadzać ofiary w błąd. Grupa przestępcza szkoliła swoich partnerów w tworzeniu fałszywych kont w mediach społecznościowych oraz w sposobach sprawiania, by konta wyglądały na wiarygodne i pozostawały niezauważone przez platformy społecznościowe.

Suplementy rozpowszechniane przez grupę zawierały placebo, a nieuczciwi sprzedawcy twierdzili, że leczą różne choroby, w ten sposób wprowadzając ofiary w błąd.

Aby zlikwidować nielegalny proceder, niezbędna była współpraca międzynarodowa. Powstał wspólny zespół śledczy utworzony w Eurojust. Poprzez spotkania koordynacyjne w siedzibie agencji w Hadze władze 15 krajów (Rumunia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Mołdawia i Ukraina) współpracowały, aby zaplanować i skoordynować działania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Tutaj link do komunikatu Eurojust: https://www.eurojust.europa.eu/news/takedown-criminal-group-selling-fake-medicines-and-supplements-mislead-seriously-ill-victims