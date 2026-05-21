Sprzedawali konta bankowe i narkotyki - grupa oszustów rozbita Data publikacji 21.05.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 8 osób członków grupy przestępczej, podejrzanych o oszustwa i handel kontami bankowymi oraz różnego rodzaju aplikacjami płatniczymi, jak również obrót narkotykami przy wykorzystaniu szyfrowanych komunikatorów. Działania prowadzone były na terenie dwóch województw dolnośląskiego i opolskiego. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach.

Sprawa dotyczy rozpracowywanej od dłuższego czasu grupy przestępczej, w której działalności rozpoznano kolejne obszary łamania prawa, tj. przygotowywanie i dokonywanie oszustw poprzez zakładanie i handel kontami bankowymi oraz różnego rodzaju aplikacjami płatniczymi w sieci Internet, jak również obrót narkotykami przy wykorzystaniu komunikatorów szyfrowanych.

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBZC od dłuższego czasu rozpracowują działalność grupy przestępczej, która zakładając fikcyjne sklepy internetowe, wyłudziła od pokrzywdzonych z terenu całego kraju znaczną ilość środków finansowych.

Rozpracowywana grupa osób stosowała daleko idące środki ostrożności, m.in. udzielała sobie nawzajem instrukcji o bezpiecznej wymianie informacji, dokładnego instruktażu zakładania i operowania poszczególnymi aplikacjami płatniczymi, anonimizowania swojej obecności w sieci Internet. Mimo podjętych starań podejrzani zostali zidentyfikowani i zatrzymani.

Do chwili obecnej w sprawie występuje ponad 13 podejrzanych, 1 osoba jest tymczasowo aresztowana. Funkcjonariusze przeprowadzili 12 przeszukań, zabezpieczając na nośnikach cyfrowych materiał dowodowy przestępczej działalności. Policjanci zabezpieczyli także materiał dowodowy w postaci substancji psychotropowych o łącznej wadze do 0,5 kilogramów, przedmiot przypominający broń palną i amunicję do niej.

Wobec członków grupy przestępczej formułowano ponad 70 zarzutów karnych dotyczących przestępstw z obszaru oszustw internetowych, prania pieniędzy i wprowadzania do obrotu narkotyków.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.