Straty sięgające 80 mln złotych - 3 call center rozbite na terenie Ukrainy Data publikacji 02.06.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie prowadzą ogólnopolskie śledztwo, dotyczące działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej fałszywe platformy inwestycyjne.

W ramach międzynarodowej pomocy prawnej Prokuratura Regionalna w Krakowie wystąpiła do Prokuratury Generalnej Ukrainy o przeszukanie łącznie 28 lokalizacji ustalonych w toku śledztwa. We wskazanych lokalach biurowych działać miały call centra obsługujące internetowe platformy inwestycyjne symulujące inwestowanie na pozabankowym rynku FOREX, których przedstawiciele doprowadzili wielu pokrzywdzonych, w tym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.

Po zweryfikowaniu opisanych we wniosku lokalizacji, w maju 2026 roku funkcjonariusze Narodowej Policji Ukrainy działający pod nadzorem Zarządu ds. Cyberprzestępczości Urzędu Prokuratora Generalnego Ukrainy przeprowadzili przeszukania w szeregu pomieszczeń biurowych na terenie Ukrainy. W wyniku tych czynności ujawniono 3 działające call center, zabezpieczono szereg komputerów, serwery, telefony komórkowe oraz nośniki danych. Ujawniono również pracowników call center z którymi przeprowadzono czynności procesowe.

W toku prowadzonego postępowania do chwili obecnej łącznie dokonano zatrzymania 12 osób, w tym w stosunku do 9 osób zastosowano izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Przedstawiono zarzuty 23 podejrzanym. Zabezpieczono mienie o łącznej wartości 18,2 mln zł oraz zastosowano poręczenia majątkowe w łącznej kwocie 4,4 mln. zł. Wśród zabezpieczonego mienia są waluty wirtualne, gotówka, helikopter, luksusowe samochody oraz zegarki. W sprawie występuje co najmniej 2 tys. osób pokrzywdzonych, gdzie poniesione straty wynoszą co najmniej 80 mln. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.



