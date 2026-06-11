Międzynarodowa operacja służb i CBZC - rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej Data publikacji 11.06.2026 Powrót Drukuj 10 czerwca 2026 roku przeprowadzono skoordynowaną operację, w której czynności prowadzili policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To kolejna realizacja w przedmiotowej sprawie, gdzie w ramach wcześniejszych działań, funkcjonariusze CBZC zatrzymali obywatela Ukrainy powiązanego z międzynarodową grupą przestępczą. Śledztwo w powyższej sprawie w Polsce nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi, a koordynuje Departament do sprawy Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej.

W wyniku międzynarodowego wspólnego śledztwa, wspieranego przez Eurojust i Europol, zamknięto stronę internetową która była wykorzystywana w przestępczym procederze prania pieniędzy. Ustalono, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dokonali transferu około 350 milionów dolarów pochodzących z przestępczej działalności związanej z kryptowalutami w latach 2022–2025.

Serwis znany pod nazwą „AudiA6” był wykorzystywany przez cyberprzestępców zajmujących się atakami ransomware do spieniężania skradzionych aktywów cyfrowych oraz ukrywania przed organami ścigania przepływu nielegalnych środków.

W wyniku działań 10 czerwca 2026 roku:

W Gruzji aresztowano obywateli Rosji i Ukrainy, którzy byli związani ze stworzeniem i administrowaniem infrastruktury wykorzystywanej do prania środków pieniężnych pochodzących z przestępstw;

Przeszukano 3 nieruchomości w Gruzji;

Zlikwidowano 25 domen i zajęto ponad 30 serwerów;

W Gruzji zajęto ponad 80 pojazdów i wiele nieruchomości;

Zamrożono kryptowaluty o wartości 692 000 EUR;

Zajęto kryptowaluty o wartości ponad 86 000 EUR.

Działania były kontynuacją wcześniejszych czynności przeprowadzonych przez Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które doprowadziły 15 września 2025 r. do aresztowania obywatela Ukrainy zamieszanego w działalność związaną z praniem pieniędzy powiązaną z grupą AudiA6. Podczas przeszukań zajęto urządzenia elektroniczne należące do podejrzanego. Analiza zabezpieczonego sprzętu umożliwiła śledczym zidentyfikowanie kolejnych osób zaangażowanych w pranie pieniędzy.

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