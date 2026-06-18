Zarabiali na fikcyjnych sklepach internetowych – oszukali w ten sposób ponad 440 osób! Data publikacji 18.06.2026 Powrót Drukuj Oszuści wystawiali na sprzedaż nieistniejący towar i przedmioty na fikcyjnych stronach sprzedażowych. Cel był jeden – wyłudzenie pieniędzy. Oszukali w ten sposób ponad 440 osób. Przestępczy proceder przerwali policjanci CBZC pod ścisłym nadzorem i wsparciem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Policjanci namierzyli oszustów, którzy sprzedawali przez Internet nieistniejący towar i przedmioty, m.in. opał i elektronarzędzia. Strony łudząco przypominały prawdziwe sklepy internetowe, a ofiary przyciągała atrakcyjna cena. Zamieszczone dane kontaktowe do sprzedawcy, sprawiały, że klienci nie podejrzewali oszustwa. Nikt nie spodziewał się, że oszuści będą podszywać się pod kogoś innego i wstawią na stronę dane kontaktowe prawdziwego sprzedawcy.

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty, ofiary otrzymywały potwierdzenie zakupu na wskazany adres e-mail, co tym bardziej utwierdzało ich w przekonaniu, że wszystko jest w porządku. Jednak czas oczekiwania na otrzymanie przesyłki niepokojąco się wydłużał. Ofiary nabierały podejrzeń i kontaktowały się telefonicznie ze sprzedawcą. W tym momencie okazywało się, że doszło do oszustwa. Straty, jakie poniosły ofiary to ponad 16,3 tys. złotych.

Policjanci Zarządu w Radomiu CBZC w toku prowadzonych dwóch postępowań i wielomiesięcznej, żmudnej pracy, dokonali 18 przeszukań oraz ustalili i zatrzymali ponad 20 osób, które brały udział w tym przestępczym procederze. Podejrzani zakładali i sprzedawali rachunki bankowe, które służyły do uiszczenia opłat za oferowany towar na fikcyjnych stronach internetowych.

Do chwili obecnej, w wyniku dwóch postępowań, zarzuty przedstawiono 21 osobom.

Wobec 7 osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wobec pozostałych podejrzanych prokuratorzy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze m.in. dozór policji (wobec 10 osób) i poręczenie majątkowe w kwocie 70 tys. złotych.

Za tego rodzaju oszustwo grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowania ściśle nadzoruje oraz koordynuje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach.

Niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Nie daj się oszukać!

Zakupy robione przez Internet wymagają zachowania rozsądku i ostrożności.

- Zweryfikuj, czy na stronie znajduje się pełny regulamin, dane firmy (NIP, KRS) oraz dane kontaktowe. Warto skontaktować się ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

- Sygnałem ostrzegawczym jest brak możliwości płatności przy odbiorze i żądanie płatności wyłącznie przelewem natychmiastowym.

- Sprawdź opinie o sklepie. Może ktoś wcześniej został oszukany i podzielił się tym w opinii.

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa:

- Niezwłocznie skontaktuj się z bankiem. Możesz skorzystać z procedury chargeback (obciążenie zwrotne) w przypadku płatności kartą.

- Złóż zawiadomienie w najbliższej jednostce policji.

- Podejrzaną stronę zgłoś zespołowi CERT Polska na stronie incydent.cert.pl.