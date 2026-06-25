Członkowie grupy przestępczej w rękach CBZC - wsparcie agentów FBI oraz HSI Data publikacji 25.06.2026 Powrót Drukuj Policjanci CBZC zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się zaawansowanymi cyberatakami, kradzieżą aktywów cyfrowych oraz praniem pieniędzy na masową skalę. W skoordynowanych działaniach operacyjnych czynny udział wzięli agenci amerykańskich służb federalnych: FBI oraz HSI. Łącznie zatrzymano 4 osoby, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy, działając w strukturach zorganizowanych, dokonywali celowych przełamań zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz socjotechnikę, sprawcy uzyskiwali nieuprawniony dostęp do infrastruktury podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi oraz skrzynek pocztowych pracowników.

Pozyskane w ten sposób dane pozwalały na realizację tzw. ataków „SIM swap” – polegających na nielegalnym klonowaniu i przejmowaniu numerów telefonów pokrzywdzonych. Dzięki pełnej kontroli nad kanałami komunikacji (SMS i e-mail), przestępcy przejmowali konta użytkowników m.in. na giełdach kryptowalutowych, a następnie masowo kradli zgromadzone tam aktywa cyfrowe.

Skradzione środki były natychmiast wprowadzane do legalnego obrotu za pośrednictwem rozproszonej sieci finansowej. Sprawcy, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, wykorzystywali do transferów liczne osobiste rachunki bankowe w kraju i za granicą, międzynarodowe platformy płatnicze oraz wielowalutowe portfele cyfrowe. Szacuje się, że łączna wartość zalegalizowanych w ten sposób środków finansowych przekracza kilkadziesiąt milionów złotych.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem do systemów informatycznych oraz prania pieniędzy. Za wyżej wymienione czyny grozi kara pozbawienia wolności do lat 25.

W wyniku przeprowadzonych działań policjantów CBZC, zatrzymano kluczowych członków procederu. Wobec wszystkich 4 zatrzymanych osób, na wniosek prokuratury, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Z uwagi na dobro prowadzonych czynności oraz międzynarodowy komponent śledztwa, szczegółowe informacje dotyczące celów ataków oraz zabezpieczonych rachunków nie będą na tym etapie ujawniane.



