Ponad 56 kilogramów narkotyku - zorganizowana grupa przestępcza w rękach CBZC Data publikacji 02.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w wyniku prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, zabezpieczyli ponad 56 kilogramów syntetycznego narkotyku gotowego do sprzedaży oraz około 7 tys. litrów substancji będących prekursorami, o czarnorynkowej wartości około 3 mln złotych. Zatrzymano 2 osoby, a łącznie w sprawie występuje 21 podejrzanych.

Policjanci CBZC potwierdzili wcześniej uzyskane informacje o możliwym nielegalnym wytwarzaniu substancji psychotropowych na jednej z posesji znajdującej się na terenie woj. dolnośląskiego. W trakcie przeszukania domu jednorodzinnego i garażu ujawnili laboratorium przystosowane do produkcji narkotyków syntetycznych. Na miejscu nielegalnej produkcji przy udziale SPKP we Wrocławiu, funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mężczyznę, a równolegle na terenie Wrocławia 28-letnią kobietę - obywateli Ukrainy.

W działania zaangażowane były również 2 Zarządy CBZC. Ponadto wsparcia udzielili funkcjonariusze i biegli z LK KWP we Wrocławiu, Wydział Techniki Kryminalistycznej KMP we Wrocławiu oraz PSP KMP we Wrocławiu, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna JRG 3 we Wrocławiu.

Nielegalna wytwórnia znajdowała się w kilku pomieszczeniach domu jednorodzinnego oraz przyległego garażu. Miejsce to było wyposażone w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji, w tym reaktor laboratoryjny wraz z osprzętem, mieszadła elektryczne, system wentylacyjny, lodówki, pojemniki, kuwety, maski przeciwgazowe, a także liczne beczki i kanistry zawierające substancje chemiczne. Ujawniono również zbiornik o pojemności około 7 tys. litrów z substancjami stanowiącymi odpady poprodukcyjne.

W toku czynności policjanci zabezpieczyli łącznie około 56 kilogramów substancji, częściowo będącej w stanie krystalizacji, jak i gotowego do sprzedaży narkotyku w postaci mefedronu. Szacunkowa wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków odurzających wynosi około 3 mln złotych.

Zatrzymany 31-latek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wytwarzania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków psychotropowych oraz prania pieniędzy. Wobec podejrzanego Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Natomiast zatrzymana 28-latka usłyszała zarzut prania pieniędzy.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że ujawnione laboratorium było elementem zorganizowanego procederu nastawionego na produkcję znacznych ilości substancji psychotropowych.

W sprawie występuje łącznie 21 podejrzanych, z czego 8 osób jest tymczasowo aresztowanych. Postępowanie ma charakter rozwojowy.



