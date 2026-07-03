17-latek włamywał się na konta abonentów sieci telekomunikacyjnych. Wygenerował niemal 90 tysięcy złotych strat. Rozpracowali go policjanci CBZC Data publikacji 03.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBZC zakończyli działania mające na celu ujawnienie młodego cyberprzestępcy, który masowo przełamywał zabezpieczenia kont użytkowników sieci komórkowych. W wyniku procederu ucierpiało łącznie ponad 260 klientów popularnych w kraju sieci telekomunikacyjnych. Łączna kwota strat sięga niemal 90 tys. złotych.

Policjanci CBZC w wyniku działań operacyjnych oraz zaawansowanej analizy środowiska teleinformatycznego, zakończyli nielegalny proceder, którego ofiarą padli użytkownicy popularnych sieci komórkowych w Polsce. Zaskoczeniem dla śledczych okazał się wiek sprawcy. Zatrzymany, który dopiero co skończył 17 lat, usłyszał zarzuty karne.

Z ustaleń śledczych wynika, że nieletni działał jeszcze przed ukończeniem 17 roku życia, za te czyny odpowie przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Natomiast za działania popełnione po ukończeniu 17 lat, odpowie już jako dorosły.

Nieletni swoją działalność przestępczą opierał na wykorzystaniu popularnej platformy gamingowej, skierowanej głównie do młodych osób, gdzie typował i pozyskiwał swoje ofiary.



Następnie wpływał na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych systemów operatorskich, aktywując różnego rodzaju treści premium. Wszystkimi kosztami tych transakcji obciążani byli niczego nieświadomi klienci, którzy o przestępstwie dowiadywali się najczęściej dopiero w momencie otrzymania rażąco wysokich rachunków za telefon, sięgających nawet kilku tysięcy złotych.



Funkcjonariusze ujawnili rzeczy mające bezpośredni związek z przestępstwem w ustalonym miejscu działania sprawcy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów dotyczących oszustwa komputerowego oraz bezprawnego uzyskania dostępu do informacji.

Wobec nieletniego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 7 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają ujawnienia kolejnych osób pokrzywdzonych w tym procederze.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ w Sosnowcu.