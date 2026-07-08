28 aresztowań w ramach międzynarodowej akcji przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci Data publikacji 08.07.2026 Powrót Drukuj Od 26 maja do 12 czerwca trwała operacja „TORCH”, prowadzona w ramach międzynarodowej współpracy z Policją norweską przy ścisłej koordynacji Europolu. Działania były ukierunkowane na zwalczanie przestępczości związanej z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości podjęli działania wobec zidentyfikowanych osób na terenie RP oraz przeprowadzili przeszukania w ich miejscach zamieszkania. W następstwie tych czynności cztery osoby zostały zatrzymane.

Władze siedmiu krajów, przy wsparciu Europolu, przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, podczas której aresztowano łącznie 28 osób. W wyniku przeprowadzonych działań zapewniono bezpieczeństwo trzem dzieciom.

Wszyscy podejrzani to mężczyźni w wieku od 22 do 54 lat. Dotychczasowe ustalenia wykazały, że wykorzystywali oni kryptowaluty do opłacania dostępu do forów w dark webie, gdzie mogli pobierać lub oglądać filmy przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Operacja, przeprowadzona od końca maja do połowy czerwca 2026 roku, miała miejsce w Kanadzie, Czechach, Niemczech, Norwegii, Polsce, Szwecji i Szwajcarii. Doprowadziła ona również do zajęcia ponad 460 przedmiotów, w tym urządzeń elektronicznych, portfeli kryptowalutowych i narkotyków.

Zatrzymanym osobom przez policjantów CBZC przedstawiono zarzuty posiadania materiałów ukazujących seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM). Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju. W wyniku podjętych działań zabezpieczono 19 przedmiotów o charakterze dowodowym, w tym urządzenia cyfrowe oraz nośniki danych, które zostaną poddane szczegółowej analizie.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i planowane są kolejne zatrzymania.



Pełny komunikat EUROPOLU