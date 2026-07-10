POLICJANCI CBZC ROZBILI GRUPĘ PRODUKUJĄCĄ I HANDLUJĄCĄ W SIECI SFAŁSZOWANYMI FARMACEUTYKAMI Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 12 członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy przez ukryte fora internetowe, zamknięte grupy na komunikatorach, portale społecznościowe oraz liczne strony internetowe wprowadzali do obrotu znaczne ilości sfałszowanych wyrobów farmaceutycznych. Grupa zrealizowała ponad 15 tys. przesyłek zawierających sfałszowane farmaceutyki, o czarnorynkowej wartości przekraczającej 15 mln złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Katowicach.

Członkowie grupy działali na terenie całego kraju od co najmniej początku 2024 roku. Wytwarzali leki hormonalne, psychotropowe, leki na potencję, odchudzanie, oraz sterydy anaboliczne – substancje, których produkcja i dystrybucja jest zabroniona.

Członkowie grupy utworzyli forum internetowe, gdzie publikowali informacje na temat posiadanych w swojej ofercie sfałszowanych farmaceutyków, a także udzielali porad, co do ich stosowania i publikowali badania potwierdzające obecność substancji czynnej w ich produktach. Ponadto, w celu maskowania swojej przestępczej działalności, najważniejsi członkowie grupy utworzyli zamknięte forum internetowe, gdzie najbardziej zaufani odbiorcy otrzymywali pełną informację o aktualnej ofercie oraz składali zamówienia. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, liderzy grupy pozyskiwali zaufanych współpracowników, którzy odpowiadali za zamknięte grupy na portalach społecznościowych, komunikatorach internetowych oraz specjalnie przygotowanych stronach internetowych.

Sfałszowane farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także przemycane były z Chin, z bliskiego wschodu i Indii. Przepakowywane i oklejane etykietami z logiem marki kontrolowanej przez grupę, trafiały do głównego magazynu, skąd były dystrybuowane z wykorzystaniem firm kurierskich do odbiorców hurtowych współpracujących z grupą.

Podczas realizacji przeprowadzonej na terenie 7 województw (mazowieckiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, podlaskiego, lubelskiego i opolskiego), przy wsparciu kontrterrorystów „BOA”, funkcjonariusze CBZC zatrzymali 12 osób w wieku od 25 do 50 lat, w tym dwie kobiety. Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski. Wśród nich byli licencjonowani zawodnicy i trenerzy personalni związani z kulturystyką, sportami siłowymi oraz fitness, a także administrator i moderator znanego forum internetowego.

Podejrzani usłyszeli odpowiednio zarzuty kierowania, bądź udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego (poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia produktów leczniczych), przy czym z tego procederu sprawcy uczynili sobie stałe źródło dochodu.

W wyniku przeprowadzonych ponad 21 przeszukań, zabezpieczono przeszło 430 tys. zł., w postaci gotówki i mienia ruchomego.

Policjanci zlikwidowali nielegalne laboratorium oraz miejsce przepakowywania sfałszowanych farmaceutyków przemycanych do kraju z Chin. W jednym z największych składów funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli substancje zabronione (w postaci, m.in. podrobionych leków oraz substancji znajdujących się w wykazie środków zabronionych w sporcie), o czarnorynkowej wartości szacowanej na co najmniej 1,5 mln złotych.

Działania policjantów wspierane były przez śledczych z Zespołu Analityczno-Śledczego Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, którzy na miejscu dokonali wstępnej wyceny wartości oraz weryfikacji środków pod kątem stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia.

Wobec 4 zatrzymanych, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Sąd Rejonowy w Katowicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.