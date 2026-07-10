Atak na policjanta CBZC - sprawca zatrzymany! Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci CBZC zatrzymali mężczyznę, który zaatakował kastetem jednego z funkcjonariuszy! W godzinach porannych, przy wejściu do siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z nieustalonych dotąd przyczyn, 29-letni mężczyzna zaatakował policjanta. Napastnik był uzbrojony w dwa kastety. Zaatakował przy wejściu do budynku.

Funkcjonariusz doznał obrażeń ciała, które nie wymagały hospitalizacji.

Motyw ataku nie jest znany.

Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy CBZC, którzy byli na miejscu, mężczyzna niemalże natychmiast został obezwładniony i zatrzymany na terenie stacji Metra Kabaty w Warszawie.

Pomimo licznych wezwań do wykonywania poleceń i poddania się, mężczyzna był bardzo agresywny i atakował policjantów przy użyciu kastetów.

Policjanci zastosowali środki przymusu bezpośredniego.

Podczas obezwładniania napastnika, dwóch policjantów doznało obrażeń ciała, w tym jeden cięższych - został raniony kastetem w nogę na tyle poważnie, że konieczne było przewiezienie go do szpitala.

Poza kastetami napastnik miał przy sobie jeszcze maczetę, którą ujawniono w jego plecaku podczas kontroli osobistej.

Wezwany na miejsce patrol Policji z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów przetransportował mężczyznę do komisariatu, w celu wykonania niezbędnych dalszych czynności.

Za czynną napaść na funkcjonariusza, znieważenie i groźby, sąd może nałożyć karę nawet do 10 lat pozbawienia wolności.