Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym oszustw metodą „na pracownika banku” Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj W ostatnim tygodniu funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeprowadzili kolejne działania procesowe w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami polegającymi na podszywaniu się pod pracowników banków. Policjanci zatrzymali 14 osób, w tym jedną która na podstawie decyzji właściwych organów, została deportowana na terytorium Ukrainy. Łączna liczba osób zatrzymanych w ramach prowadzonego śledztwa wzrosła do 49.

Działania policjantów z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości to kontynuacja śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, a dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej oszukującej przy wykorzystaniu metody „na pracownika banku”.

Członkowie grupy podszywali się pod pracowników instytucji bankowych, wykorzystując fałszywe wyświetlanie numerów infolinii bankowych (tzw. spoofing). Przestępcy prowadzili rozmowy według wcześniej przygotowanych scenariuszy, wywierając presję na pokrzywdzonych i wzbudzając poczucie zagrożenia środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rolą obecnie zatrzymanych 14 osób, było udostępnianie kont bankowych, wykorzystywanych następnie w procederze jako rzekome rachunki techniczne banków, na które trafiały wyłudzone pieniądze.

Zarzuty karne jakie usłyszeli podejrzani to pranie pieniędzy, w zależności od ustaleń od kilkudziesięciu do ponad 50 tys. zł. – łącznie ponad 500 tys. zł. Znaczna część wyłudzonych pieniędzy lokowana była w kryptowaluty.

Do chwili obecnej ustalono 82 pokrzywdzonych, którzy oszukani zostali na ponad 6 mln zł.

Postępowanie pozostaje w toku. Funkcjonariusze analizują zgromadzony materiał dowodowy, identyfikują kolejne rachunki bankowe oraz możliwych pokrzywdzonych. Niewykluczone są dalsze zatrzymania i rozszerzenie zarzutów.

Wcześniejszy komunikat w tej sprawie publikowaliśmy 18 grudnia ub. roku.