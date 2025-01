Podsumowanie 2024 roku w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości Data publikacji 10.01.2025 Powrót Drukuj Miniony 2024 rok z perspektywy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, był wymagającym rokiem. Prowadzone realizacje wymagały dużego zaangażowania wielu policjantów z całego kraju i współpracy z zagranicznymi służbami. Ubiegły rok to także stały rozwój Biura, przekształcanie komórek terenowych z wydziałów na zarządy i przyjęcia do służby nowych funkcjonariuszy, a także przygotowania polskiej Policji, w tym policjantów CBZC, do rozpoczętej 1 stycznia 2025 roku prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.

WYNIKI PROCESOWE BIURA

Zwalczanie cyberprzestępczości ściśle wiąże się z wykrywaniem, ujawnianiem sprawców takich przestępstw, ich zatrzymywaniem oraz przedstawianiem zarzutów karnych. To główne zadania, jakie realizują policjanci CBZC każdego dnia.

W 2024 roku funkcjonariusze CBZC przedstawili zarzuty karne ponad 1000 podejrzanym, zatrzymali niemal 850 osób, spośród których 312 decyzją sądów zostało tymczasowo aresztowanych.

Ważnym elementem walki z cyberprzestępcami jest zabezpieczane im mienie. I tak

w minionym roku śledczy zabezpieczyli od podejrzanych ponad 72 mln zł. Policjanci Biura odzyskali niemal 50 mln zł.

REALIZOWANE SPRAWY

Rok 2024 to wiele działań podjętych na terenie całego kraju ale także na arenie międzynarodowej, co było możliwe dzięki współpracy z organami ścigania innych państw. Każda sprawa to wynik skrupulatnych i czasochłonnych analiz oraz ustaleń. Specyfika przestępstw popełnianych w sieci powoduje, że mają one wielowątkowy charakter i walka z nimi to czasami wiele miesięcy wytężonej pracy policjantów. Z prowadzonych spraw, przypominamy te najistotniejsze z punktu widzenia CBZC.

FRAUDPLACE

Postępowanie to dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej, która sprzedawała witryny fałszywych sklepów lub domen internetowych m.in Allegro, Allegro lokalnie, Olx. Na stronach znajdowały się fałszywe bramki płatności BLIK, gdzie wpisane kody wykorzystywane były do zakupu kryptowalut. Grupa liczyła kilkudziesięciu członków, a infrastrukturę informatyczną stworzyły i założyły osoby nieletnie. W wyniku podjętych działań zatrzymano 29 członków grupy przestępczej, 17 podejrzanych tymczasowo aresztowano, 2 nieletnich trafiło do schroniska dla nieletnich. Podejrzanym przedstawiono 232 zarzuty karne dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i licznych oszustw internetowych. Dokonano tymczasowego zajęcia mienia na kwotę ponad 200 tys. zł.

HANDEL NARKOTYKAMI W DARKNECIE

Mimo, że walka z przestępczością narkotykową w Internecie nie jest głównym zadaniem policjantów CBZC, to policjanci również takie spawy realizowali w minionym roku.

W ramach tylko jednej z nich, pozwolono zabezpieczyć ponad 1,8 tony narkotyków. Realizacja dotyczyła grupy przestępczej zajmującej się przemytem, produkcją i dystrybucją dużych ilości narkotyków w darknecie.

Sprawcy oferowali do sprzedaży przeciwbólowe leki narkotyczne, psychotropowe oraz bardzo duże ilości narkotyków, tzw. kryształy w postaci 3-CMC i 4-CMC (pochodne mefedronu).

Funkcjonariusze CBZC ustalili tożsamość osób zamieszanych w produkcję i handel narkotykami na terenie całej Polski. Pod koniec czerwca ubiegłego roku na terenie województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, blisko 100 policjantów przeprowadziło realizację w wytypowanych wcześniej 8 lokalizacjach.

W jednym z domów jednorodzinnych pod Koninem, podczas procesu wytwarzania narkotyków, zatrzymano m.in. dwóch mężczyzn w wieku 52 i 29 lat, jeden z nich okazał się magistrem chemii. Ujawniono również miejsca, w których ukrywano dokumenty służące do legalizowania majątku pochodzącego z przestępczej działalności, gotowe narkotyki, prekursory oraz linie produkcyjne służące do ich wytwarzania.

W toku czynności policjanci zabezpieczyli 1770 kilogramów środków odurzających, psychoaktywnych i ich prekursorów, dwie linie produkcyjne, pieniądze w kwocie blisko 400.000 zł, szereg nośników elektronicznych i ustalono sposób prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Jest to dotychczas największa ilość narkotyków zabezpieczonych przez komórki zwalczające cyberprzestępczość w Europie.

Prawie 1,8 tony narkotyków zdjętych z rynku przez CBZC

OSZUSTWO TYPU BEC (BUSINESS EMAIL COMPROMISE)

Przestępstwo to polega na dostarczeniu w formie poczty elektronicznej sfałszowanej dokumentacji, w której podmieniony jest rachunek bankowy firm, z którymi oszukane spółki prowadzą interesy. W ramach prowadzonego postępowania rozbito zorganizowaną, międzynarodową grupę przestępczą oszukującą spółki na całym świecie (Europa, Ameryka Płn. i Azja) i ustalono członków grupy przestępczej. W ramach tej samej sprawy zgromadzono dowody procederu lokowania korzyści poprzez zakup nieruchomości

na dane osób trzecich.

Efekty procesowe to 45 podejrzanych, 8,8 mln zł odzyskanego mienia, 6,9 mln zł zabezpieczenia majątkowego i 12 tymczasowo aresztowanych. Zatrzymano nie tylko

tzw. „słupów”, ale również członka grupy wykonującego zadania „bankiera” oraz osoby zajmujące się zlecaniem oszustw.

Oszukiwali metodą BEC – cyberpolicjanci z Warszawy rozbili międzynarodową grupę przestępczą

OSZUSTWA METODĄ „NA PRACOWNIKA BANKU”

Policjanci CBZC bardzo aktywnie działają na tym polu, aby ograniczać ten rodzaj przestępczości. Poza działaniami profilaktycznymi, funkcjonariusze m. in. przeprowadzili dużą operację wymierzoną w członków zorganizowanej grupy przestępczej, w wyniku której zatrzymali 13 osób i zabezpieczyli wiele dowodów wskazujących na przestępczą działalność tej jednej z grup. 8 zatrzymanych osób zgodnie z wnioskami prokuratora zostało tymczasowo aresztowanych. Policjanci zabezpieczyli również sztabki złota, biżuterię, pieniądze w różnej walucie w łącznej kwocie ponad 44 tys. zł. i 94 banknoty

o nominale 100$, które jak wynika z analizy, mogą być fałszywe.

Podawali się za pracowników banków i oszukiwali właścicieli kont - grupę rozbili policjanci CBZC

W wyniku kolejnej operacji wymierzonej w oszustów stosujących metodę „na pracownika banku” ustalono 21 podejrzanych, spośród których 9 zostało tymczasowo aresztowanych, a 11 zostało objętych dozorem Policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli od podejrzanych ponad 400 tys. złotych.

Oszukiwali podszywając się pod pracownika banku – zostali zatrzymani przez policjantów CBZC

OPERACJE „DAKOTA” i „ENOLA GAY” WYMIERZONE W SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW O CHARAKTERZE SEKSUALNYM

Walka z seksualnym wykorzystaniem osób małoletnich i przeciwdziałanie udostępnianiu materiałów przedstawiających takie wykorzystanie w Internecie, jest jednym z zadań policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze w trakcie prowadzenia czynności współpracują z Departamentem ds. Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, a także prokuraturami w całym kraju. Współpraca odbywa się również na poziomie międzynarodowym, m.in. z EUROPOL-em, FBI, NCA i amerykańską organizacją walczącą z tego rodzaju nadużyciami NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children).

Podczas 2 operacji przeprowadzonych w 2024 roku o nazwie „DAKOTA” i „ENOLA GAY” skierowanych w sprawców przestępstw o charakterze seksualnym, brało udział ponad 700 policjantów. W efekcie tych operacji funkcjonariusze przeprowadzili 215 przeszukań, przedstawili zarzuty 137 podejrzanym i zabezpieczyli niemal 1,2 mln. Plików i 56 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Skrajne przypadki jakie opisaliśmy to: ustalenie mężczyzny, który produkował materiały

o pedofilskim charakterze z udziałem swojej kilkuletniej córki, oraz innego mężczyzny, który w dwóch przypadkach wytwarzał takie materiały z udziałem kilkuletnich dzieci pozostających z nim w bliskich relacjach.

Ustalenie mężczyzny, który przeprowadzał remonty mieszkań u znanych mu rodzin, dzięki czemu miał możliwość ukrywania kamery w łazience i nagrywania osób małoletnich. Inny przypadek to kolejny mężczyzna wyszukujący na portalach społecznościowych zdjęcia małoletnich dziewcząt, który podawał się za kobietę i nawiązywał z małoletnimi kontakt on-line, szantażując je i nakłaniał do wysyłania kolejnych obscenicznych materiałów.

Przypadek mężczyzny, który skradł i wykorzystywał wizerunek jednej z agencji reklamowych, co umożliwiło późniejsze wyłudzanie od kobiet zdjęć o charakterze seksualnym ich małoletnich dzieci. Przypadek kobiety, podżeganej przez 6 mężczyzn, do wykorzystywania seksualnie swojego małoletniego syna, a następie udostępniania i sprzedaży materiałów z tych czynów, osobom poznanym na portalu randkowym. Czy też sprawa mężczyzny rozpowszechniającego pliki wideo zawierające treści z seksualnym wykorzystaniem małoletnich osób.

Operacja DAKOTA – uderzenie w przestępczość o charakterze pedofilskim

Krzywdzili dzieci – zostali zatrzymani przez policjantów CBZC!

ATAKI DDOS

Sprawa dotyczyła serii ataków DDoS przeprowadzonych na serwery firmy zajmującej

się usługami hostingowymi. Sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia szkody firmie, poprzez lawinowo wysyłane miliony zapytań i żądań, zakłócili prace systemu informatycznego, powodując przeciążenie serwerów i zablokowanie dostępu do usług internetowych oferowanych przez firmę. Policjanci zatrzymali 4 osoby, przeszukali 12 lokali, w których zabezpieczyli sprzęt i infrastrukturę służącą do popełnienia przestępstwa oraz skierowali akt oskarżenia do Sądu wobec 4 osób.

Sprawcy ataków DDoS zatrzymani

RATOWANIE ŻYCIA I ZDROWIA W TRYBIE „EMERGENCY”

Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości poza wykonywaniem zadań związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości, realizują również czynności

w przypadku otrzymania informacji od podmiotów współpracujących z Biurem, z której wynika, że czyjeś życie jest zagrożone.

Właściwa i szybka reakcja na takie zgłoszenie, daje szansę na udzielenie pomocy osobie, która znajduje się w kryzysie wmocjonalnym. Policjanci nie lekceważą żadnego zgłoszenia, a każdy sygnał jest szczegółowo sprawdzany.

W minionym roku funkcjonariusze podjęli niemal 3 tys. czynności ustaleniowych, z czego ponad 1700 dotyczyło osób małoletnich. W niemal 850 przypadkach działania zakończyły się umieszczeniem młodej osoby w szpitalu, a w prawie 890 przypadkach przekazaniem osobie najbliższej pod opiekę. Policjanci współpracowali z komórkami organizacyjnymi KGP, KWP, CBŚP, BSWP, Europolem i Interpolem, innymi służbami, zespołami zajmującymi się incydentami komputerowymi (ABW), CERT NASK, CSIRT MON, CEZ, CSIRT KNF, FINCERT oraz operatorami telekomunikacyjnymi, organizacjami zajmującymi się pomocą ludziom w kryzysie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Niebieska Linia, Gdyński Ośrodek Stażowo-Terapeutyczny, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz moderatorami grup na social mediach.

LOGISTYKA

Wydział Wsparcia Logistycznego CBZC we współpracy z Biurem Logistyki Policji, Biurem Łączności i Informatyki i Biurem Finansów Komendy Głnej Policji, oraz wydziałami logistycznymi wszystkich komend wojewódzkich Policji, realizował w 2024 roku postępowania zakupowe, w wyniku których CBZC zostało doposażone w następujący asortyment:

- materiały i sprzęt łączności i informatyki, urządzenia szyfrujące, radiotelefony, zestawy komputerowe stacjonarne oraz mobilne, telefony stacjonarne oraz mobilne, zestawy wideokonferencyjne,

- oprogramowanie z dziedziny informatyki śledczej i techniki operacyjnej,

- sprzęt infrastruktury specjalnej wraz ze wsparciem technicznym producenta na 36 miesięcy,

- flota pojazdów z segmentu C, D, kombi-van, furgon, SUV,

- materiały oraz sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, kamizelki kuloodporne,

- materiały i sprzęt gospodarczy, kwaterunkowy, administracyjno-biurowy, szafy metalowe,

- zakończono budowy nowych siedzib zarządów terenowych CBZC we Wrocławiu i Łodzi, trwają prace inwestycyjne związane z budową pozostałych siedzib.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

W dobie cyfrowej rewolucji, w której technologia odgrywa kluczową rolę w niemal każdym aspekcie naszego życia, niezwykle ważna jest profilaktyka. Rok 2024 w tym obszarze również był niezwykle aktywny. Przeprowadziliśmy niemal 300 różnego rodzaju spotkań

z wieloma grupami społecznymi, głównie młodzieżą i seniorami, w których udział wzięło kilkanaście tysięcy osób. Podczas spotkań omawialiśmy aktualne zagrożenia związane z cyberprzestępczością, metody stosowane przez oszustów, a także przedstawialiśmy warunku i procedurę doboru do CBZC. Podpisaliśmy także 10 porozumień o współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi o profilach technicznych lub informatycznych.

STAN ETATOWY I REKRUTACJA DO CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Stan etatowy w momencie powołania CBZC (tj. 12 stycznia 2022 roku) wynosił 334 etaty – w tym 300 etatów policyjnych i 34 cywilne. Zwiększanie etatów Biura zostało zaplanowane na następne trzy lata. I tak kolejno, w każdym roku liczba zwiększała się odpowiednio o 400 i 500 etatów. W tym roku ta liczba osiągnie zakładaną wartość 1800 etatów.

Dobór funkcjonariuszy do Biura rozpoczął się już z chwilą jego powołania. Na początku był to dobór wewnętrzny, polegający na kierowaniu do CBZC funkcjonariuszy z innych komórek i jednostek Policji. W listopadzie 2022 roku rozpoczął się proces rekrutacji dla osób niebędących policjantami. Na koniec 2022 roku służbę w CBZC pełniło 398 policjantów (łącznie z delegowanymi).

W latach 2023 i 2024 w CBZC prowadzono wewnętrzny i zewnętrzny dobór do służby.

Od początku trwania rekrutacji w CBZC podania o przyjęcie do służby złożyło 1197 kandydatów. W latach 2023 – 2024 przyjęto do służby 84 osoby. Na dzień 31 grudnia 2024 roku 120 osób zostało w tzw. opracowaniu – na różnych etapach rekrutacji. Porównując dwa ostatnie lata zauważamy wzrost zainteresowania służbą w CBZC – liczba złożonych podań wzrosła ponad dwukrotnie.

Na dzień 1 stycznia 2025 roku służbę w CBZC pełni 848 funkcjonariuszy (w tym 50 delegowanych).

PODSUMOWANIE

Obecny rok to dalszy rozwój Biura w zakresie infrastruktury technicznej i logistycznej. Planowane są kolejne przyjęcia funkcjonariuszy w ramach stale prowadzonego doboru

do służby CBZC.

Funkcjonariusze CBZC stale monitorują mechanizmy oraz nowe trendy i scenariusze tworzone przez oszustów, a także na bieżąco reagują na pojawiające się zagrożenia

w sieci.

Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania, jakie niesie nam 2025 rok!